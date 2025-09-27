Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Μπασάρ αλ Άσαντ

Η Συρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, ανοίγοντας τον δρόμο για την δίωξή του με διεθνές ένταλμα της Ιντερπόλ.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο πρώην πρόεδρος της Συρίας κατηγορείται για προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο και στέρηση της ελευθερίας, αναφέρει το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sana.

Το ένταλμα βασίζεται σε αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες των θυμάτων στο κυβερνείο της Ντεράα για γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο του 2011.

Υπενθυμίζεται ότι Άσαντ και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Συρία τον Δεκέμβριο και διέφυγαν στη Ρωσία μετά την ανατροπή της κυβέρνησής του από ομάδες ανταρτών, μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας και την επακόλουθη καταστολή από το καθεστώς του Άσαντ. Αρκετές ξένες δυνάμεις ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, του Ιράν, των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

Ο πρώην πρόεδρος έχει κατηγορηθεί για χρήση χημικών όπλων εναντίον αμάχων και εκτεταμένα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου. Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάνω από τους μισούς από τους 23 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο είχαν εκτοπιστεί, είτε σε άλλες περιοχές εντός της Συρίας είτε σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: naftemporiki.gr