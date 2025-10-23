Άλμα 3% για τις τιμές πετρελαίου στη «σκιά» των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Άλμα της τάξεως του 3% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης (23/10/25) με φόντο τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων Rosneft και Lukoil.

Στις 03:45 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού βορειοαμερικανικού πετρελαίου της ποικιλίας WTI αυξήθηκε κατά 2,87% στα 60,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,81%, στα 64,35 δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις κυρώσεις χθες βράδυ, επικαλούμενο την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» της Ρωσίας «σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ εξάλλου παρότρυνε τους συμμάχους των ΗΠΑ «να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στην παραγωγή αργού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Της αναλογούσε περί το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πέρυσι.

Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών ομίλων ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία, μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων – προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

