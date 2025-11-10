Στην ΗΠΑ μεταβαίνει ο Χακάν Φιντάν - Τι λένε Τουρκικά ΜΜΕ για τη συνάντηση με Ρούμπιο

Επαφές στην Ουάσιγκτον θα έχει σήμερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίσκεψη του κ. Φιντάν στις ΗΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, αποκτά αυξημένο βάρος για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες, καθώς στην ατζέντα εντάσσονται ενεργειακά, αμυντικά και περιφερειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, κατά τις επαφές στην Ουάσιγκτον, οι οποίες συμπίπτουν χρονικά με τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Σύρου Προέδρου, Άχμεντ αλ-Σαράα, αναμένεται να τεθούν το αμερικανικό προσχέδιο για τη Γάζα (σύσταση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και Συμβουλίου Ειρήνης), οι ρυθμίσεις ασφαλείας στη Συρία, περιλαμβανομένης της θέσης των SDF, τα F-35 / F-16 και η πιθανή άρση κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Τουρκίας, -η ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου με αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τουρκικών εφημερίδων, ο Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί με τον κ. Ρούμπιο για να συζητήσουν για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, τη Συρία και τις διμερείς/περιφερειακές σχέσεις. Παράλληλα, αναλύσεις επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον αναμένεται να ζητήσει σαφέστερη στάση της Άγκυρας έναντι των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), πρόοδο στα προγράμματα F-16 και εναρμόνιση με τους δυτικούς σχεδιασμούς στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Ελλάδα προβάλλεται ως εταίρος σε υποδομές και διασυνδέσεις.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, η Άγκυρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προωθεί την αναφορά στη λύση δύο κρατών (σύνορα 1967), την εμπλοκή αραβικών/μουσουλμανικών χωρών και την άμεση επαφή της Δύναμης Σταθεροποίησης με τους Παλαιστινίους. Τονίζεται επίσης η ανάγκη ψηφοφορίας στο ΣΑ των ΗΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου, πριν αλλάξει η σύνθεση των μη μόνιμων μελών του σώματος.

Τουρκικές αναλύσεις συνδέουν την παρουσία του κ. Φιντάν με την αποτροπή αποφάσεων που θα ενισχύσουν θεσμικά τις SDF στη Συρία, ενώ καταγράφεται και ένταση με το Ισραήλ μετά τα εντάλματα της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης κατά Ισραηλινών αξιωματούχων, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τουρκική συμμετοχή σε ενδεχόμενη δύναμη για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ανάλυση από πλευράς αντιπολίτευσης, η επίσκεψη εκλαμβάνεται ως «παράδοση φακέλου απαιτήσεων» από πλευράς ΗΠΑ, που περιλαμβάνει τη Γάζα, τη Συρία, τα εξοπλιστικά, αλλά και τα ενεργειακά σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο και τη σχέση της Άγκυρας με τη Ρωσία.