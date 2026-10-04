Άκου αλουπός της Αργάκας! Συνήθως ο Αλουπός είναι ζώο έξυπνο. Ο βίος και η πολιτεία του Αβέρωφ από το 2022 και εξής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κάτι το οποίο προς τιμήν του παραδέκτηκε και ο ίδιος. Στις Προεδρικές του 2023 έχασε τις εκλογές και το κόμμα του, αφού επέλεξε να αγνοήσει τις δημοσκοπήσεις που του έλεγαν «δεν βγαίνεις». Αντί να δεκτεί ρεαλιστικά τα νούμερα των δικών του δημοσκοπήσεων, επέμενε εμμονικά στο αφήγημα ότι τον πρόδωσαν, χωρίς να παραδέχεται ότι υπήρχαν και άλλες εξηγήσεις της αποτυχίας του. Προχθές, όταν αποφάσισε να κινηθεί εξωθεσμικά, αγνοώντας ξανά τις κακές δημοσκοπήσεις και αδιαφορώντας κατά πόσον το κόμμα του θα οδηγηθεί σε διάλυση, έχασε και τα τελευταία σοβαρά μέλη του ΔΗΣΥ που πίστευαν σε αυτόν.

Δεν μιλάμε για τους αφελείς έως φτανούς που τρέχουν από πίσω τους πολιτικούς αλλά για στελέχη που πίστεψαν ότι ίσως αξίζει μια ακόμα ευκαιρία. Τα στελέχη αυτά, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν υπουργοί του Χριστοδουλίδη, είδαν έναν Φούλλη να κοιτάζει μόνον την πάρτη του, οδηγώντας το κόμμα του σε διάλυση και προδίδοντας τους τελευταίους φίλους που είχε. Κάπως έτσι, εντελώς παντέρημος σαν καλαμιά στον κάμπο, κάθισε την περασμένη Τρίτη απέναντι σε 20 δημοσιογράφους χωρίς να έχει τίποτα καινούργιο να πει.

ΘΟΥΚΗΣ