Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Η αλλαγή της αναχρονιστικής νομοθεσίας

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Άργησε η αντιπολίτευση αλλά τελικά αντέδρασε στις καταγγελίες για ανακρίσεις προσώπων εξαιτίας αναρτήσεων τους στα ΜΚΔ σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές και της παραβίασης ενός αναχρονιστικού νόμου για απαγόρευση αναρτήσεων.Το ΑΚΕΛ μας πληροφορεί ότι καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση της συγκεκριμένης ξεπερασμένης πρόνοιας. Δεν γνωρίζουμε την αντίδραση των υπολοίπων κομμάτων επί του θέματος αλλά είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό το κράτος, να αναζητεί, δια των υπηρεσιών του, τρόπους για να περιορίσει τη ελευθερία έκφρασης των πολιτών. Μας εκπλήσσει παράλληλα και η σπουδή με την οποία έτρεξαν οι πρόθυμες υπηρεσίες, όπως το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, να καταγγείλουν εν είδη μεγάλου αδελφού, τους παραβάτες. Δεν υιοθετούμε την επίθεση του ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση ότι «στοχοποιεί  την ελευθερία έκφρασης των πολιτών» αλλά αναποφεύκτως η πρακτική αυτή δικαίως ή αδίκως, οδηγεί στα ψηλά δώματα. Επομένως χρειάζεται και αλλαγή του νόμου, αλλά και κυβερνητικές εξηγήσεις.

ΧΡγ

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα