Η αλλαγή της αναχρονιστικής νομοθεσίας

Άργησε η αντιπολίτευση αλλά τελικά αντέδρασε στις καταγγελίες για ανακρίσεις προσώπων εξαιτίας αναρτήσεων τους στα ΜΚΔ σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές και της παραβίασης ενός αναχρονιστικού νόμου για απαγόρευση αναρτήσεων.Το ΑΚΕΛ μας πληροφορεί ότι καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση της συγκεκριμένης ξεπερασμένης πρόνοιας. Δεν γνωρίζουμε την αντίδραση των υπολοίπων κομμάτων επί του θέματος αλλά είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό το κράτος, να αναζητεί, δια των υπηρεσιών του, τρόπους για να περιορίσει τη ελευθερία έκφρασης των πολιτών. Μας εκπλήσσει παράλληλα και η σπουδή με την οποία έτρεξαν οι πρόθυμες υπηρεσίες, όπως το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, να καταγγείλουν εν είδη μεγάλου αδελφού, τους παραβάτες. Δεν υιοθετούμε την επίθεση του ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση ότι «στοχοποιεί την ελευθερία έκφρασης των πολιτών» αλλά αναποφεύκτως η πρακτική αυτή δικαίως ή αδίκως, οδηγεί στα ψηλά δώματα. Επομένως χρειάζεται και αλλαγή του νόμου, αλλά και κυβερνητικές εξηγήσεις.

ΧΡγ