Διακηρύξεις και πράξεις...

Καλές και σαφώς χρήσιμες οι κοινές διακηρύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ότι αφορά το Κυπριακό. Στην Κοινή Διακήρυξη του Σπλιτ μετά τη Σύνοδο των ηγετών των εννέα μεσογειακών κρατών MED9, τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι το Κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Αναφορές που μπορεί να τύχουν αξιοποίησης σε πολιτικό - διπλωματικό επίπεδο. Στην πράξη όμως τί γίνεται; Η ευρωπαϊκή οικογένεια πόσο ασχολήθηκε με το Κυπριακό πρόβλημα και σε ποιο βαθμό πίεσε την Τουρκία να συμβάλει στην επανένωση της Κύπρου; Αυτό που περιμένουμε λοιπόν είναι ουσιαστικές πράξεις για να περάσουμε στα επόμενο βήματα, δηλαδή πέραν από τις καλογραμμένες διακηρύξεις.