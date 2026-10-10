Κάποιοι αποθεώνουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι κατάφερε να εκτοπίσει την Αννίτα Δημητρίου. Πώς τα κατάφερε; Όχι με πολιτικά επιχειρήματα, διαβούλευση, διάλογο, ούτε πολιτική ορθότητα, αλλά με το έτσι θέλω και με τρόπους που δεν περιποιούν τιμήν σε έναν πολιτικό της εμβέλειάς του. Κατάφερε να μουδιάσει τα στελέχη ενός ιστορικού κόμματος, τους πρόλαβε με το παραλήρημά του, ακολούθησε τη δική του ατζέντα, αποφασισμένος να βγει στο βάθρο με κάθε τρόπο. Στη συνάντηση των «τριών» εμφανίστηκε με τον κ. Φ. Κουλέρμο, ο οποίος έφερε, λένε κάποιοι, το καπέλο του ιστορικού στελέχους και όχι του εκδότη. Για τον εκδότη του «Πολίτη», έσουρνε όμως τα εξ αμάξης και απροκάλυπτα του φόρτωνε διάφορα καπέλα. Αδικώντας και τον ίδιο τον εαυτό του, που θέλει να τον αντιμετωπίζουν ως ηγέτη. Αλήθεια, γκρεμίζοντας υπολήψεις, με συκοφαντίες και εκβιασμούς, θα καταφέρει να ανέβει στον προεδρικό θώκο;
Τι κατάφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου;
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