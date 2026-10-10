Η επομένητης απόσυρσης της Αννίτας Δημητρίου βρήκε τον Γιώργο Παμπορίδη σε ένα κρεσέντο εμφανίσεων, να μιλά με πολιτικά επιχειρήματα και αλήθειες. Η ειλικρίνεια, την οποία επικαλέστηκε ή ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σε εμφανίσεις της, ήλθε από τον ίδιο τον Γιώργο Παμπορίδη, να παραδεχθεί πως η Αννίτα δέχθηκε ανοίκειο πόλεμο, «συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους» αλλά στάθηκε αντάξια στη θέση που κατέχει. Σε αντίθεση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επέλεξε τη σιωπή, και δεν είδαμε – ακούσαμε να λέει ότι τον έπιασαν στον ύπνο και να μιλά για προδομένους. Η αλεπού κρύφτηκε, το καταστροφικό όμως πέρασμα από τη ζωή της Αννίτας άφησε ανυπολόγιστες ζημιές.
Η αλεπού κρυβότανε
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.