Η αλεπού κρυβότανε

Η επομένητης απόσυρσης της Αννίτας Δημητρίου βρήκε τον Γιώργο Παμπορίδη σε ένα κρεσέντο εμφανίσεων, να μιλά με πολιτικά επιχειρήματα και αλήθειες. Η ειλικρίνεια, την οποία επικαλέστηκε ή ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σε εμφανίσεις της, ήλθε από τον ίδιο τον Γιώργο Παμπορίδη, να παραδεχθεί πως η Αννίτα δέχθηκε ανοίκειο πόλεμο, «συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους» αλλά στάθηκε αντάξια στη θέση που κατέχει. Σε αντίθεση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επέλεξε τη σιωπή, και δεν είδαμε – ακούσαμε να λέει ότι τον έπιασαν στον ύπνο και να μιλά για προδομένους. Η αλεπού κρύφτηκε, το καταστροφικό όμως πέρασμα από τη ζωή της Αννίτας άφησε ανυπολόγιστες ζημιές.