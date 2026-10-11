Μα γράφουν με ψευδώνυμο οι δημοσιογράφοι;

Στη μακρά παράδοση του κυπριακού Τύπου δεν ήταν καθόλου σπάνιο να γράφονται από επώνυμους και κάποια κείμενα με ψευδώνυμο. Η κοινωνία ήταν πάντα μικρή και το ψευδώνυμο έδινε μια κάποια ελευθερία εκφρασης.

Ο Αντώνιος Τριανταφυλλιδης (Παππούς του Κρις Τριανταφυλλίδη) διετέλεσε αρχές της δεκαετίας του 1930 συνεργάτης της εφημερίδας Σάλπιγξ, στην οποία δημοσίευσε χρονογραφήματα, καθώς και στενός συνεργάτης της εφημερίδας Ελευθερία, στην οποία δημοσίευσε πολλά κείμενά του, ιδίως χρονογραφήματα. Χρησιμοποίησε διάφορα ψευδώνυμα, ενίοτε δε χρησιμοποιούσε και γυναικείο όνομα για τη συγγραφή των άρθρων του. Ο Αντώνιος Τριανταφυλλίδης συγκεκριμένα υπέγραφε με γυναικείο ψευδώνυμο (Μαρία η Συγκλητική & Mam’zelle Nitouche) και μάλιστα κυκλοφορούσε και η σχετική φωτογραφία της.

Με ψευδώνυμο έγραφε και ο Φαρμακίδης στην Αλήθεια, αλλά και ο Τάσσος Παπαδόπουλος υπέγραφε με το ψευδώνυμο Δημόκριτος όταν εξέδιδε τον Κήρυκα.

Σήμερα στις κυπριακές εφημερίδες βλέπουμε ψευδώνυμα όπως ΠΙΝ, Εωσφόρος, Ιουλία Παλαιολόγου, Δούρειος ίππος, Πιστολέρο, Θουκής, Ονασαγόρας, Καψάλης κ.ά. Οι στήλες αυτές εκ των οποίων οι περισσότερες είναι επιτυχημένες και διαβάζονται, καλό είναι να κρίνονται από το περιεχόμενό τους και όχι από το αν γραφονται με ψευδώνυμο ή όχι.

Οι στήλες με ψευδώνυμο των σοβαρών ΜΜΕ εξάλλου, μπορούν να οδηγηθούν και ενώπιον του δικαστηρίου αν γράψουν κάτι ψευδές ή μη ακριβές. Το πληρωμένα τρολ με ψεύτικα ακάουντ σε ποιον λογοδοτούν; Εκθέτουν βέβαια αυτόν που τους χρηματοδοτεί, ο οποίος τις τελευταίες βδομάδες δείχνει το επίπεδο αποπάτου που διαθέτει.

Θουκής