Υπέρ και τα κατά από τη μεταφορά των αγώνων της Μακάμπι στη Λεμεσό

Η μεταφορά των αγώνων της Μακάμπι στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας, έχει σίγουρα και τα υπέρ και τα κατά. Στα κατά είναι σίγουρα τα θέματα ασφαλείας. Πέντε χιλιάδες ισραηλινοί να περιφέρονται στη Λεμεσό ή να μπαίνουν σε ένα γήπεδο, αν δεν υπάρχουν υψηλά μέτρα ασφαλείας, αποτελούν στόχο, ακόμα και τρομοκρατών. Την ίδια στιγμή, κάποια σωματεία της Λεμεσού διαμαρτύρονται, αφού χάνουν την έδρα τους. Υπάρχουν βέβαια και πλεονεκτήματα. Πέντε χιλιάδες ισραηλινοί συνιστούν αθλητικό τουρισμό. Δεύτερον, βάζουν την Κύπρο στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού θα περάσουν από τη Λεμεσό όλες οι μεγάλες ομάδες. Τρίτον, στη Λεμεσό θα παίζουν και οι Τουρκικές ομάδες, κάτι που έμμεσα πλην σαφώς προσδίδει στη χώρα μας και κάποια πολιτικά πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με το ποιος αναγνωρίζει ποιον.