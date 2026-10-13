Μιλάμε για το πορτοφόλι του Πούτιν

«Το πορτοφόλι του Ρώσου Προέδρου βρίσκεται στην Κύπρο», ήταν ο τίτλος ενός ρεπορτάζ του «Π» τον Μάρτιο του 2023. Το συμπέρασμα ήταν αποτέλεσμα έρευνας του ιστότοπου «Προέκτ» αλλά και της ερευνητικής ομάδας του, αργότερα δολοφονηθέντα στη φυλακή ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Νικολάι Ναβάλνι. Τότε η έρευνα αφορούσε την εγγεγραμμένη το 2003 εταιρεία Ermira Consultants Limited στην Κύπρο. Τώρα, μια ακόμη έρευνα του BBC Panorama και του Bureau of Investigative Journalism, παραπέμπει εκ νέου στο πορτοφόλι του Ρώσου δικτάτορα ενώ αποκαλύπτεται ένα τεράστιο δίκτυο απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου ολιγάρχη Αμπράμοβιτς, με βάση την Κύπρο. Με τη διαφορά πως τα δισεκατομμύρια του Αμπράμοβιτς δεν είναι του ιδίου, αλλά το γεμάτο πορτοφόλι του Πούτιν από την αφαίμαξη της Ρωσίας.