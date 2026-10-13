Πέρα από εσωτερικό θέμα του ΔΗΣΥ, η απόσυρση της υποψηφιότητας της Αννίτας από τη διεκδίκηση του χρίσματος του κόμματος για τις Προεδρικές, έχει και μία άλλη, ευρύτερη, διάσταση. Η απόσυρσή της είναι ένα σοβαρό βήμα προς τα πίσω, όσον αφορά την προσπάθεια για ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στη δημόσια ζωή του τόπου, αλλά και στην ισότητα της γυναίκας, την οποία, κατά τα άλλα, όλοι «μνημονεύουν». Γιατί η Αννίτα δεν αποσύρθηκε επειδή έτσι της κατέβηκε. Αποσύρθηκε γιατί από την πρώτη στιγμή δέχθηκε ανελέητο, υπόγειο και ανήθικο πόλεμο, με κατινιές και ψιθύρους και από εσωτερικούς αλλά και από εξωτερικούς αντιπάλους και παράγοντες, που είδαν ξαφνικά το ανδροκρατούμενο πολιτικό σύστημα να απειλείται. Και το χειρότερο: Στην επιχείρηση λάσπης εναντίον της συνέβαλαν μέσα από τα ΜΚΔ και πολλές, επώνυμες μάλιστα, «κυρίες» και γνωστές «παsh φεμινίστριες». Γιατί, ως γνωστόν, «αν ήταν η αζούλα πούζα, είσιε να πουζιάσει ο κόσμος ούλλος».