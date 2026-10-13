Στη Λάρνακα φαίνεται πως αποφάσισαν να προωθήσουν τη δημιουργία μεταπτυχιακού Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, χωρίς να ρωτήσουν το ίδιο το πανεπιστήμιο. Ο πρόεδρος του ΘΟΚ και ο δήμαρχος της πόλης συμφώνησαν και έβαλαν μπροστά τον σχεδιασμό. Μόνο που ο πρύτανης του ΠΚ, Τάσος Χριστοφίδης, έσπευσε να τους προσγειώσει, ξεκαθαρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο ούτε εξέτασε τέτοια προοπτική ούτε καν ενημερώθηκε για σχετικές πρωτοβουλίες. Καλοδεχούμενες οι φιλοδοξίες της Λάρνακας, αλλά όχι και να εξαγγέλλονται πανεπιστημιακά προγράμματα ερήμην των ίδιων των ιδρυμάτων, αλλά και της κυβέρνησης, η οποία χρηματοδοτεί το ΠΚ, όπως και το ΤΕΠΑΚ.
Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο
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