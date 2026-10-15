Καμία έκπληξη. Αυτός είναι ο Χαμπουλλάς

Βγήκε ο αμετροεπής Ευγένιος Χαμπουλλάς να επικρίνει δημοσιογράφους και έντυπα γιατί δεν του αρέσει ο τρόπος κάλυψης του Κυπριακού και στα ρεπορτάζ και τα άρθρα καταγράφονται και οι ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς, στο μεγαλύτερο χρονικά αδιέξοδο στο Κυπριακό. Στην εκπομπή του Χρήστου Μιχάλαρου στο ΣΙΓΜΑ, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ μάς υποδεικνύει πώς ακριβώς θα σκεφτόμαστε και τι ακριβώς θα γράφουμε με βάση τις νόρμες του δικού του κόμματος και βεβαίως της στοιχειώδους αντίληψής του για το Κυπριακό. Δεν περιμένουμε βεβαίως από τον Ευγένιο Χαμπουλλά να στηρίξει την ανεξαρτησία της έκφρασης αλλά και να αντιληφθεί τη σημασία που πλουραλισμού σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Για άλλα είναι ο άνθρωπος...