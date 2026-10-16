Το16% του ΑΕΠ της χώρας παράγεται από τον τομέα των fintech και του Techisland, με αυτές τις εταιρείες να βρίσκονται κατά συντριπτική πλειοψηφία (σχεδόν απόλυτη) στη Λεμεσό. Πέρα από τις γνωστές συνέπειες στο στεγαστικό κ.τ.λ., είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους τι λένε για τη Λεμεσό. Και τι λένε ακριβώς; Ότι είναι μια πόλη που πλέον τα έχει όλα, τους ικανοποιεί απόλυτα, αλλά είναι αγανακτισμένοι με το κυκλοφοριακό, σε σημείο που προβληματίζονται για την εδώ παρουσία τους. Εμείς, από την άλλη, περιμένουμε να ωριμάσουμε μελέτες, να κάνουμε μελέτες βιωσιμότητας και να βάλουμε κονδύλια σε προϋπολογισμούς. Όταν λέμε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι μπροστά από το κράτος, μεταξύ άλλων και αυτά εννοούμε. Αν δεν λυπούνται τους Λεμεσιανούς, ας σκεφτούν αυτούς!
Fintech και κυκλοφοριακό
Παζ.
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