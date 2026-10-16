Μια ανησυχία την έχουν στον περίγυρο...

Ξαφνικά ο Ζαχαρίας Κουλίας μετατράπηκε σε κόκκινο πανί για τον ευρύτερο περίγυρο του Προέδρου. Για τον στενό του περίγυρο δεν έχουμε επί του παρόντος οποιαδήποτε ένδειξη για κάτι τέτοιο. Λένε, λοιπόν, ότι ο... ισόβιος βουλευτής του ΔΗΚΟ εκβιάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ξεφύγει από τα πλοκάμια του Χριστοδουλίδη και να παίξει παιχνίδια στρατηγικής, ως μάλιστα και την πιθανότητα να είναι ο ίδιος, ο Νικόλας, υποψήφιος για την Προεδρία. Εμείς απλά θα πούμε σε εκείνους που άρχισαν να τους κυριεύουν τα υπαρξιακά τους, πως τα πράγματα για «εσάς δεν είναι καθόλου καλά. Όσο γρηγορότερα το αντιληφθείτε τόσο πιο ομαλά θα προσγειωθείτε».