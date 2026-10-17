Η μητέρα του Κυριάκου Όξινου, του πρώτου θύματος από αερόσακο Takata, Μαρία Λούη, ευχαρίστησε την Αστυνομία για την ολοκλήρωση της έρευνας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του γιου της! Βιάστηκε, όμως, η κ. Λούη. Θα έπρεπε να περιμένει πρώτα να μάθουμε ποιους τελικά θα διώξουν οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Άλλωστε, όπως σωστά επεσήμανε η ίδια, η Στυλιανή θα μπορούσε να ήταν σήμερα μαζί μας, αν κάποιοι ανευθυνοϋπεύθυνοι είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Κι όμως, κάποιοι από αυτούς τους ανευθυνοϋπεύθυνους δεν κλήθηκαν καν από την Αστυνομία να δώσουν κατάθεση. Ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες και σε ποιους!
Μα γιατί τους ευχαριστείς, κ. Μαρία Λούη;
ΜΧΣ
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