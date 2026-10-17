Ειδικά για τους Λεμεσιανούς φαίνεται πως σχεδιάστηκε το νέο Tesla Roadster, το οποίο υπόσχεται να πετάει, δίνοντας επιτέλους λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Οι οδηγοί θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν τα ατελείωτα μποτιλιαρίσματα, πετώντας πάνω από τις ουρές αυτοκινήτων. Ο Έλον Μασκ υπόσχεται ότι το επαναστατικό όχημα θα μπει στην παραγωγή το 2028, γεγονός που σημαίνει ότι οι Λεμεσιανοί μπορούν να είναι ήσυχοι. Θα προλάβουν σίγουρα να αποκτήσουν ιπτάμενο αυτοκίνητο πριν κατασκευαστεί ο περιβόητος βόρειος παρακαμπτήριος. Άλλωστε, στη Λεμεσό είναι πλέον ευκολότερο να μάθουν τα αυτοκίνητα να πετούν παρά να κατασκευαστούν έργα που θα διορθώσουν το πρόβλημα. Όσο για την τιμή του Tesla Roadster, σίγουρα θα βγει φθηνότερο από το τραμ.
Αυτοκίνητο για... Λεμεσιανούς! Επιτέλους βρέθηκε λύση στο κυκλοφοριακό
Παζ.
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