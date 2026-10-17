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Παρασκήνιο

Καρτερούμε μέρα, νύχτα... να φυσήσει

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μέχρι αργά το απόγευμα περιμέναμε να δούμε αν θα σταλεί το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό στους κοινωνικούς εταίρους. Νύχτωσε όμως και το πολυαναμενόμενο κείμενο παρέμενε άφαντο. Δεν γνωρίζουμε αν θα στηθεί νυχτερινή... αγρυπνία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν το υπουργείο θα περιμένει να ξημερώσει για να πατήσει το «send». Πάντως, εμείς αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι καρτερούμε μέρα και νύχτα να φυσήσει ο αέρας των... τελικών διατυπώσεων.

Γ.Χ.

#ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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