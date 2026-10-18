Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προεκλογική εντός του ΔΗΣΥ για το χρίσμα των προεδρικών. Τα προγνωστικά τα οποία μαθαίνουμε από τα δύο επιτελεία Αβέρωφ και Παμπορίδη δεν στηρίζονται προς το παρόν σε μετρήσεις, αλλά έχουν, πιστεύουμε, κάποια αξία. Ο Παμπορίδης φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει στη Λευκωσία, αφού ήδη τα περισσότερα στελέχη εργάζονται γι' αυτόν. Ο Αβέρωφ φαίνεται να κερδίζει όλες τις άλλες επαρχίες. Η πιο κρίσιμη επαρχία είναι η Λεμεσός, στην οποία ο Παμπορίδης θα ξεκινήσει να ρίχνει όλο το βάρος τις επόμενες μέρες. Αν ανεβάσει τα ποσοστά του στη Λεμεσό προβλέπεται ντέρμπι, αφού Λεμεσός και Λευκωσία ξεπερνούν το 60% των μελών του ΔΗΣΥ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σημασία βέβαια θα έχει και το ποσοστό προσέλευσης. Από τις 45.000 μέλη του ΔΗΣΥ, πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν; Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα 30%, εκτός βέβαια και αν ανάψουν φωτιές στην προεκλογική, οπότε θα πάνε περισσότεροι.