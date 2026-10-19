Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν κάθισαν μαζί στην Πύλα και ήπιαν και την αναμενόμενη ζιβανία, θυμίζοντας κάτι από Αναστασιάδη και Ακιντζί, όταν υπήρχε εκείνο το μομέντουμ που οδηγούσε στη λύση του Κυπριακού. Η ζιβανία έχει τους συμβολισμούς της, αφού κατά καιρούς διάφοροι ηγέτες έκαναν ένα «εις υγείαν» μεταξύ τους ελπίζοντας σε λύση, χωρίς όμως, προφανώς, αποτέλεσμα. Πάντως στις εκφράσεις του προσώπου και των δύο, βλέπουμε ακόμα πόσο μακριά είμαστε και ότι λείπει η χημεία μεταξύ τους. Βέβαια όταν Αναστασιάδης-Ακιντζί έπιναν μαζί ζιβανία στη Λήδρας και τσούγκριζαν τα ποτήρια, δεν περιμέναμε πώς θα τα «τσουγκρίσουν» στο τέλος με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε σήμερα να βιώνουμε το μεγαλύτερο παρατεταμένο αδιέξοδο στο κυπριακό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, ας είναι και η ζιβανία μια αρχή.
Η κοινή συνισταμένη της ζιβανίας
Παζ.
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