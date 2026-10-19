Ξυλοδαρμοί στα σχολεία

Πάει να πάρει διαστάσεις το φαινόμενο με τους ξυλοδαρμούς στα σχολεία, είτε μεταξύ μαθητών ή ακόμα και με εμπλοκή εξωσχολικών. Δεν είναι καινούργιο ζήτημα προφανώς, αλλά το να φτάνει μια υπόθεση να λύνεται από την αστυνομία με συλλήψεις και δικαστήρια, δεν είναι λύση. Φαίνεται μάλιστα ότι το να βάζουμε ψηλά κάγκελα στα σχολεία και φρουρούς ασφαλείας, δεν πέτυχαν και ιδιαίτερα, ακόμα και αν τα σχολεία αρχίζουν να μοιάζουν με... φυλακές παρά χώρους εκπαίδευσης.

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