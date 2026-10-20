Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόμηση νερού, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, συστήνει τον «Αστυνομικό του Νερού», μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Αστυνομικός του Νερού ήρθε. Αλλά όχι για να σας καταγγείλει ή να σας βάλει πρόστιμο!», αναφέρει χαρακτηριστικά. Δείτε το, αξίζει!

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