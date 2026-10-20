Και εκεί που όλα έμοιαζαν σίγουρα, τελικά η Μακάμπι δεν θα δώσει την Πέμπτη στην Κύπρο τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα, όπως αναμενόταν. Οι προσπάθειες για επιστροφή στο Ισραήλ συνεχίζονται και ως εκ τούτου, μέχρι να παρθεί οριστική απόφαση, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Σερβία. Για να γίνουν αγώνες στην Κύπρο, θα πρέπει η περίπτωση επιστροφής στο Ισραήλ να κλείσει, και η Λεμεσός να λειτουργήσει ως εναλλακτική. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η κατάσταση με βάση τα σημερινά δεδομένα, ενώ για τους επόμενους αγώνες, θα δείξει ο χρόνος.
Δεν έρχεται η Μακάμπι
Παζ.
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