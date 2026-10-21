Έπαθαν στην ΕΔΕΚ αλλά μάλλον δεν έμαθαν

Εκεί που όλα έδειχναν ότι στην ΕΔΕΚ γύρισαν σελίδα και άφησαν πίσω τους ό,τι προκάλεσε τον κατήφορο του κόμματος που το οδήγησε εκτός Βουλής, βρήκαν τρόπο, πάλι, να προκαλέσουν φουρτούνες και ταραχή. Ο λόγος για την επιστολή που ετοίμασαν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου με την οποία κατηγορούν την πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι επιχειρεί να παραπέμψει ζητήματα που αφορούν το Πολιτικό Γραφείο στο επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου. Και έπρεπε να το κάνουν τούμπανο δεξιά και αριστερά για να πλήξουν τη νέα πρόεδρο; Υπήρχαν και άλλοι τρόποι να διατυπώσουν τις διαφωνίες τους αλλά επέλεξαν την... πεπατημένη. Μάλλον δεν έμαθαν καθόλου από το αποτέλεσμα της κάλπης των Βουλευτικών.