Επιστρατεύουν drone για τα κουνούπια

Στη μάχη για καταπολέμηση των κουνουπιών ρίχνεται το drone που εξασφάλισε η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας, το οποίο θα διενεργεί στοχευμένους αεροψεκασμούς σε επιλεγμένες περιοχές που αξιολογούνται ως εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Ήδη έχει διενεργηθεί ο πρώτος αεροψεκασμός με τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε μία δύσβατη περιοχή της πόλης, όπου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος με άλλα συμβατικά μέσα. Ο Δήμος Λάρνακας προτίθεται να συνεχίσει την αξιοποίηση της τεχνολογίας drone για διενέργεια στοχευμένων αεροψεκασμών, διότι, τόσο στη Λάρνακα όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα, υπάρχουν δύσβατες περιοχές που απαιτούν ανάλογες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί και για την καταπολέμηση του είδους Aedes aegypti.