Στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη συλλήψεις σχετικά με στημένους αγώνες και γενικότερα διαφθορά στην ελληνική καλαθόσφαιρα. Βρέθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά σε σπίτι διαιτητή, συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ χειροπέδες πέρασαν και σε γνωστή διαιτητή… από τα κορυφαία ονόματα της χώρας. Μπορεί στην Κύπρο να έχουμε συνηθίσει λίγο να διακωμωδούμε κάποιες καταστάσεις στην Ελλάδα, αλλά κοιτάξτε που στο θέμα αυτό έγινε και κάτι. Στην Κύπρο, πάνε και έρχονται κόκκινοι φάκελοι και οι εδώ Αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μία σύλληψη, η οποία στο τέλος να οδηγήσει και σε κάποια καταδίκη. Και στα δικά μας λοιπόν!