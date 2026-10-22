Στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη συλλήψεις σχετικά με στημένους αγώνες και γενικότερα διαφθορά στην ελληνική καλαθόσφαιρα. Βρέθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά σε σπίτι διαιτητή, συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ χειροπέδες πέρασαν και σε γνωστή διαιτητή… από τα κορυφαία ονόματα της χώρας. Μπορεί στην Κύπρο να έχουμε συνηθίσει λίγο να διακωμωδούμε κάποιες καταστάσεις στην Ελλάδα, αλλά κοιτάξτε που στο θέμα αυτό έγινε και κάτι. Στην Κύπρο, πάνε και έρχονται κόκκινοι φάκελοι και οι εδώ Αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μία σύλληψη, η οποία στο τέλος να οδηγήσει και σε κάποια καταδίκη. Και στα δικά μας λοιπόν!
Και στα δικά μας!
Παζ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.