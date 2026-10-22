Με τις κάσιες στη Πινδάρου ο Αβέρωφ!

Σκοπός της επίσκεψης η κατάθεση των 500 υπογραφών που στηρίζουν την υποψηφιότητά του για το προεδρικό χρίσμα του κόμματος. Η άφιξή του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, με τα κασόνια να κλέβουν την παράσταση και τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους. Ο κ. Νεοφύτου επέλεξε, πάντως, έναν ιδιαίτερα τρόπο για να δείξει ότι μπαίνει στη μάχη για το 2028 και μάλιστα με το όνομα του πάνω στα κασόνια. Αναμένουμε την... απάντηση Παμπορίδη!

Όχι με έναν απλό φάκελο, αλλά με πέντε κασόνια γεμάτα έγγραφα έκανε την εμφάνισή του στην Πινδάρου, γύρω στις πέντε το απόγευμα, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

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