Μετά το κόψιμο της κορδέλας στα εγκαίνια του mini football στη Συκόπετρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δοκίμασε και μερικά σουτ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Σε ρόλο τερματοφύλακα… ο κοινοτάρχης Συκόπετρας που έδειξε στον Πρόεδρο... ποιος κάνει κουμάντο εντός έδρας. Πάντως, Πρόεδρε, με το κουστούμι ήταν δύσκολο το έργο σου. Αν έβαζες τη φανέλα της αγαπημένης σου Πάφος FC θα είχες σίγουρα περισσότερη τύχη και ίσως να έπαιρνες και λίγη από την αύρα της. Μαθαίνουμε επίσης ότι είπε στα παιδιά εκεί να παίζουν ποδόσφαιρο και να το απολαμβάνουν και αν είναι καλοί και ασχοληθούν επαγγελματικά, θα τα «κανονίσει» να πάνε στην Πάφο! Μεταξύ μας, Πρόεδρε, η προεκλογική ξεκίνησε αλλά τα κανονικά γκολ μπαίνουν αλλού...
Δεν σκόραρε ο Πρόεδρος
Παζ.
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