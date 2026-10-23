Θέλει «κεντροδεξιά νοοτροπία στη διακυβέρνηση του τόπου» ο τέως Πρόεδρος, σύμφωνα με τον Γιώργο Παμπορίδη. Εν ολίγοις, μας υποδεικνύει ο υποψήφιος για το χρίσμα ότι η «ανησυχία» Αναστασιάδη έχει να κάνει με τον πολιτικό προσανατολισμό της επόμενης διακυβέρνησης, ο οποίος κινδυνεύει από τι; Μάλιστα θεωρεί πως η δική του υποψηφιότητα «καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες» του τέως. Μα, κύριε Παμπορίδη μας, έχετε την εντύπωση πως με τέτοιους ακροβατισμούς θα αμβλύνετε την πολιτική αμετροέπεια του τέως Προέδρου όπως αυτή παρουσιάστηκε και εκφράστηκε στην προηγούμενη αναμέτρηση; Εσείς, με τι, αλήθεια, έχετε ασχοληθεί στην προεκλογική του '23; Για θυμίστε μας!
Ο Παμπορίδης και η αγωνία του Τέως
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