Και δεύτερο πολεμικό πλοίο αποκτά η Κύπρος. Πρόκειται για ισραηλινό περιπολικό ανοικτής θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel – OPV), κλάσης Sa’ar 62, κατασκευής της εταιρείας Israel Shipyards. Είναι το ίδιο μοντέλο με το «Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης», που υπηρετεί ήδη στο Ναυτικό της Εθνικής Φρουράς από το 2018. Είναι στρατιωτικό πλοίο, αλλά δεν είναι φρεγάτα ούτε κορβέτα. Πρόκειται για περιπολικό ανοικτής θαλάσσης, σχεδιασμένο κυρίως για επιτήρηση και προστασία θαλάσσιων περιοχών. Με την προσθήκη κατευθυνόμενων πυραύλων και σύγχρονων αισθητήρων, μπορεί να αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης απειλών, χωρίς όμως να μετατρέπεται αυτομάτως σε πολεμικό πλοίο επιπέδου φρεγάτας. Αξίζει αυτή η αγορά τα €150 εκατ. που απαιτούνται; Η Κύπρος δεν αποκτά μια νέα κατηγορία μεγάλου πολεμικού πλοίου, αλλά δεύτερο Sa’ar 62, το οποίο, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του «Ιωαννίδης», θα ενισχύσει τις δυνατότητες περιπολίας και θαλάσσιας επιτήρησης της Εθνικής Φρουράς.