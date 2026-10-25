Μεταξύ μας, τι καινούριο είπε ο Αναστασιάδης για συνεννόηση Χριστοδουλίδη-ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο; Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό, όσο κι αν δεν το παραδέχονται κάποιοι, είναι πλέον συμφωνημένο σε επίπεδο ηγεσίας. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο κόσμος που έχει δική του άποψη και είναι σε θέση να πάρει τις δικές του αποφάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.