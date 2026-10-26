Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο η Όλγα Καλακούτα, πρώην διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Μια γυναίκα που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στη δημόσια υγεία και στους ασθενείς. Ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή της, δεν σταμάτησε να προσφέρει. Με ευγένεια, αξιοπρέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, άφησε το δικό της αποτύπωμα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για να ξεχωρίσουν. Τους αρκούν οι πράξεις τους. Καλό παράδεισο, κυρία Όλγα.

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