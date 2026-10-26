Χριστοδουλίδης ή Αβέρωφ;

Ορθά ο κ. Αναστασιάδης ανακοίνωσε από τον περασμένο Ιούνιο ότι θα απέχει από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΔΗΣΥ. Με τη δήλωσή του αυτή έβγαλε από τη δύσκολη θέση την ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, η αγωνία του για το ποιος θα εκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Κάθε τρεις και λίγο, με παρεμβάσεις του, επιχειρεί να σύρει τον ΔΗΣΥ σε προσυμφωνίες με τον Χριστοδουλίδη, χωρίς καν να περιμένει την ψήφο των συναγερμικών. Ό,τι έκανε στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές επιχειρεί να κάνει και τώρα. Όπως πολύ σωστά τού απάντησαν η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, και ο αντιπρόεδρος, Γιάννης Καρούσος, ο υποψήφιος του κόμματος δεν θα κατέβει στις εκλογές για να χάσει.

Έχει, άραγε, κάποιον ιδιαίτερο λόγο ο κ. Αναστασιάδης να θέλει δικό του άνθρωπο στην Προεδρία της Δημοκρατίας; Και, εν προκειμένω, ποιον θεωρεί δικό του: τον Χριστοδουλίδη ή τον Αβέρωφ;

ΜΧΣ