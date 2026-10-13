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Κόκκινα «πλοκάμια» φώτισαν τον ουρανό της Κορσικής – Τι είναι το σπάνιο φαινόμενο Red Sprites

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φωτογραφία διαδόθηκε γρήγορα στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους και να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό της Κορσικής, στη Γαλλία, με έντονες κόκκινες φωτεινές γραμμές να σχηματίζουν περίεργα μοτίβα πάνω από τα σύννεφα. Οι εικόνες εντυπωσίασαν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας πολλές συζητήσεις για την προέλευσή τους.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως Red Sprites και πρόκειται για σπάνιες ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, πάνω από ισχυρές καταιγίδες. Παρότι η εικόνα τους μοιάζει εξωπραγματική, πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό φαινόμενο.

Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε κοντά στο Μοντεματζιόρε, στην περιοχή του Καλβί, στη βορειοδυτική Κορσική. Οι κόκκινες διακλαδώσεις έμοιαζαν με τεράστια φωτεινά πλοκάμια που απλώνονταν στον ουρανό πάνω από τον οικισμό.

Η φωτογραφία διαδόθηκε γρήγορα στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους και να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο.

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