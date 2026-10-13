Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό της Κορσικής, στη Γαλλία, με έντονες κόκκινες φωτεινές γραμμές να σχηματίζουν περίεργα μοτίβα πάνω από τα σύννεφα. Οι εικόνες εντυπωσίασαν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας πολλές συζητήσεις για την προέλευσή τους.
Κόκκινα «πλοκάμια» φώτισαν τον ουρανό της Κορσικής – Τι είναι το σπάνιο φαινόμενο Red Sprites
Η φωτογραφία διαδόθηκε γρήγορα στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους και να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο.
Το φαινόμενο είναι γνωστό ως Red Sprites και πρόκειται για σπάνιες ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, πάνω από ισχυρές καταιγίδες. Παρότι η εικόνα τους μοιάζει εξωπραγματική, πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό φαινόμενο.
Electrical, plasma, jellyfish in the sky! The most incredible image of a Sprite I’ve ever seen. Sprites are essentially lighting that is ABOVE a thunderstorm. Not so much rare, just VERY hard to capture or see. They live for only a couple milliseconds. IG @florian.riou https://t.co/tqJe3RtsGk— Jordan Crowder (@digijordan) October 11, 2026
Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε κοντά στο Μοντεματζιόρε, στην περιοχή του Καλβί, στη βορειοδυτική Κορσική. Οι κόκκινες διακλαδώσεις έμοιαζαν με τεράστια φωτεινά πλοκάμια που απλώνονταν στον ουρανό πάνω από τον οικισμό.
Η φωτογραφία διαδόθηκε γρήγορα στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους και να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο.
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