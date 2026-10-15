Προβληματισμό για την ασφάλεια των οδηγών, αλλά και των μαθητών που μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία, προκαλεί η κατάσταση του δρόμου Αγίου Δημητρίου – Λεμύθου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν πέτρες, χώματα, λάσπες και κλαδιά στο οδόστρωμα.
«Χύθηκε» ο λόφος στο οδόστρωμα: Πέτρες, λάσπες και κλαδιά στον δρόμο Αγίου Δημητρίου – Λεμύθου, ανησυχία για τα σχολικά λεωφορεία (εικόνες)
Προβληματισμός για την ασφάλεια των μαθητών και των οδηγών μετά τις έντονες βροχοπτώσεις – Φωτογραφίες αποτυπώνουν τη συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα
Την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο Αγίου Δημητρίου – Λεμύθου αναδεικνύει με ανάρτησή της στο Facebook πολίτης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνεται συσσώρευση φερτών υλικών σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος.
Στις εικόνες φαίνονται πέτρες, χώματα και κλαδιά που έχουν καταλήξει στον δρόμο, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων.
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές στα σχολεία, καθώς η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.
Δείτε φωτογραφίες:
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