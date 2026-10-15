«Χύθηκε» ο λόφος στο οδόστρωμα: Πέτρες, λάσπες και κλαδιά στον δρόμο Αγίου Δημητρίου – Λεμύθου, ανησυχία για τα σχολικά λεωφορεία (εικόνες)

Την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο Αγίου Δημητρίου – Λεμύθου αναδεικνύει με ανάρτησή της στο Facebook πολίτης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνεται συσσώρευση φερτών υλικών σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος.

Στις εικόνες φαίνονται πέτρες, χώματα και κλαδιά που έχουν καταλήξει στον δρόμο, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να δυσχεραίνουν τη διέλευση των οχημάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές στα σχολεία, καθώς η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Δείτε φωτογραφίες: