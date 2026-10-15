«Δεν παραιτούμαι» διαμηνύει ο Έντι Ράμα – Χάος και επεισόδια στους δρόμους της Αλβανίας

«Η ευθύνη μου είναι να ακούσω, να απαντήσω σε εύλογες ανησυχίες και να προχωρήσω την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, από το πρωί, εκτεταμένα επεισόδια σημειώνονται στις δρόμους των Τιράνων μεταξύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φοιτητών. Λόγω δε της έκρυθμης κατάστασης ανεστάλη η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών. Μαζί με τους διαδηλωτές είναι και μαθητές ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως στο Ελμπασάν, τη Σκοδρα, την Κορυτσά όπου φοιτητές και μαθητές προκαλούν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

Ράμα: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής

Δύο ημέρες μετά τα βίαια επισόδεια στα Τίρανα και ενώ ξεκίνησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις οποίες συμμετέχουν μαθητές Λυκείων, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδρά και υποστηρίζει πως αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής.

Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία.

🚨🇦🇱 BREAKING: Footage from Day 3 of student protests in Tirana, Albania, shows police officers attacking and assaulting high school students protesting in the streets ✊ STAND WITH THE STUDENTS! STOP POLICE BRUTALITY! #Albania #Tirana #StudentProtest #PoliceBrutality https://t.co/ORX69YAwSs — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 15, 2026

Ο Ράμα δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται.

Ο πρωθυπουργος υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για να βρει μια λύση, αλλά η αντιπολίτευση προσπαθεί μέσω της βίας και της καταστροφής να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ.

🇦🇱 Protesters and police clashed in Albania's capital for a third straight day on Thursday, when the prime minister toured the aftermath of demonstrations that left government buildings badly damaged. ➡️ https://t.co/N1XvB1wkLf https://t.co/KyWMNPGbuq — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026

«Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν. Θα πληρώσω εγώ γιατί η Αλβανία δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωση του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει παρελθόν. Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές! Το μέλλον ανήκει στην Αλβανία και τους Αλβανούς», δήλωσε .

Από τα χθεσινά επισοδεια έχουν τραυματιστεί 51 αστυνομικοί, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο στρατιωτικό Νοσοκομείο, και 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ