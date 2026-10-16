ΒΙΝΤΕΟ: Αυτοκίνητο έπεσε σε pet shop στη Λεμεσό, σοβαρές ζημιές από την πρόσκρουση

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίας Φυλάξεως, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Road Report Cy καταγράφονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στην πρόσοψη του καταστήματος από την πρόσκρουση του οχήματος.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με την Αστυνομία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.