Καρούσος: Ο «Αστυνομικός του Νερού» ήρθε για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες - «Με τόσο νερόν αννοίεις car wash γιε μου!» (βίντεο)

«Ο Αστυνομικός του Νερού ήρθε. Αλλά όχι για να σας καταγγείλει ή να σας βάλει πρόστιμο!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Όπως εξηγεί, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη εξοικονόμησης νερού, αξιοποιώντας το χιούμορ και έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

«Εμείς προτιμούμε να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε και να προβάλλουμε, με χιούμορ και έναν διαφορετικό τρόπο, την ανάγκη εξοικονόμησης νερού», σημειώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί συλλογική ευθύνη, τονίζοντας πως «η προστασία του νερού είναι υπόθεση όλων μας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν το βίντεο και να γνωρίσουν τον «Αστυνομικό του Νερού», στέλνοντας το μήνυμα: «Κάθε σταγόνα μετράει. Κάθε προσπάθεια κάνει τη διαφορά!»