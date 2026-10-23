Ισπανία: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο την ώρα της ζωντανής μετάδοσης (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ETB2 βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και περιέγραφε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, όταν ξαφνικά ένα ισχυρό κύμα ξεπέρασε τον προστατευτικό τοίχο και έπεσε πάνω του, εξαφανίζοντάς τον από το τηλεοπτικό πλάνο.

Η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε αμέσως, προκαλώντας ανησυχία στους παρουσιαστές που βρίσκονταν στο στούντιο και δεν γνώριζαν αν ο συνάδελφός τους είχε τραυματιστεί.

«Ας ελπίσουμε ότι ο Σέρχιο και η Ρακέλ είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, καθώς το τηλεοπτικό συνεργείο προσπαθούσε να αποκαταστήσει την επικοινωνία.

Λίγο αργότερα, η σύνδεση αποκαταστάθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, βάζοντας τέλος στην αγωνία των παρουσιαστών.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα τηλεοπτικά συνεργεία όταν καλύπτουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου τα ισχυρά κύματα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα.