Απρόσμενη και ιδιαίτερα επικίνδυνη τροπή πήρε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση στην πόλη Ονταρόα της Ισπανίας, όταν ένα τεράστιο κύμα κάλυψε τον δημοσιογράφο Σέρχιο Οβεχέρο, την ώρα που ενημέρωνε τους τηλεθεατές για τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Ισπανία: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο την ώρα της ζωντανής μετάδοσης (βίντεο)
Στιγμές αγωνίας σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ισπανία, όταν ένα πελώριο κύμα παρέσυρε δημοσιογράφο που μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ για την κακοκαιρία.
Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ETB2 βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και περιέγραφε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, όταν ξαφνικά ένα ισχυρό κύμα ξεπέρασε τον προστατευτικό τοίχο και έπεσε πάνω του, εξαφανίζοντάς τον από το τηλεοπτικό πλάνο.
Η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε αμέσως, προκαλώντας ανησυχία στους παρουσιαστές που βρίσκονταν στο στούντιο και δεν γνώριζαν αν ο συνάδελφός τους είχε τραυματιστεί.
«Ας ελπίσουμε ότι ο Σέρχιο και η Ρακέλ είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, καθώς το τηλεοπτικό συνεργείο προσπαθούσε να αποκαταστήσει την επικοινωνία.
Λίγο αργότερα, η σύνδεση αποκαταστάθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, βάζοντας τέλος στην αγωνία των παρουσιαστών.
Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα τηλεοπτικά συνεργεία όταν καλύπτουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου τα ισχυρά κύματα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα.
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