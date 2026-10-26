Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη: Η μπάντα του Γ΄ Σώματος Στρατού τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Αριστοτέλους

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν το «Ανήκω σε μένα» και το «Ώρες μικρές», σε μια ξεχωριστή μουσική αναφορά στον αγαπημένο τραγουδιστή, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατό του.

Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίδειξης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), η οποία συγκέντρωσε πλήθος πολιτών στην πλατεία Αριστοτέλους, παρά τις άστατες καιρικές συνθήκες.

Οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ παρουσίασαν εντυπωσιακούς σχηματισμούς και ασκήσεις ακριβείας με τα όπλα τους, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό συγχρονισμού και πειθαρχίας, ενώ οι παρευρισκόμενοι τους επιβράβευσαν με θερμά χειροκροτήματα.

Στην εκδήλωση, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, συμμετείχαν επίσης οι στρατιωτικές μπάντες των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα που συνδύαζε στρατιωτικά εμβατήρια με γνωστές ελληνικές μελωδίες.

Την επίδειξη παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μαζί με άλλους επισήμους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με στρατιωτικά εμβατήρια και τους σπουδαστές να φωνάζουν «Για την πατρίδα μας, για τη σημαία μας», προτού δεχθούν τα συγχαρητήρια των επισήμων.

Πηγή: TheOpinion.gr, Metro24.gr