Αποκαλύφθηκε στο Ανόι το άγαλμα του Satoshi Nakamoto – Σύμβολο της Αποκεντρωμένης Χρηματοδότησης

Ένα άγαλμα προς τιμήν του Satoshi Nakamoto, του ανώνυμου δημιουργού του Bitcoin, αποκαλύφθηκε στο Ανόι, καθιστώντας το Βιετνάμ την τέταρτη χώρα στον κόσμο που φιλοξενεί τη μοναδική «εξαφανιζόμενη» εκδοχή του μνημείου.

Το άγαλμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτυπώνει τόσο το μυστήριο όσο και την επιρροή της εμβληματικής αυτής φιγούρας, που θεωρείται ο εμπνευστής της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η εγκατάσταση στο Ανόι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας αναγνώρισης της κληρονομιάς του Nakamoto, με τον «εξαφανιζόμενο» σχεδιασμό του αγάλματος να συμβολίζει τη διαχρονική ανωνυμία του δημιουργού.

EPA/LUONG THAI LINH