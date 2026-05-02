Ικανοποίηση Δημάρχου Πόλη Χρυσοχούς για τη μαζική συμμετοχή στο 11ο Φεστιβάλ Ψαριού

Ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέλευση πολιτών, τόσο ντόπιων όσο και ξένων, στο 11ο Φεστιβάλ Ψαριού που διοργάνωσε ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Στις δηλώσεις του, τόνισε ότι η εκδήλωση συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της περιοχής και της τοπικής γαστρονομίας, με επίκεντρο το ποιοτικό και γευστικό ψάρι.

Παράλληλα, ανέφερε πως ο Δήμος προσέφερε δωρεάν ψάρι στους παρευρισκόμενους, ενισχύοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόγραμμα Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, η στήριξη αυτή επιτρέπει στο Φεστιβάλ να συνεχίσει να αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, τη στενή σχέση της με τη θάλασσα και την πλούσια γαστρονομική της παράδοση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.