Στις κάλπες για την Κύπρο, τη δεύτερη πατρίδα τους, λένε  ομογενείς στην Πάφο

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιάς σύνδεσης με την Κύπρο, οι ομογενείς της Πάφου συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα στην οποία ζουν και δημιουργούν αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς τους. Για πολλούς από αυτούς, η Κύπρος δεν είναι απλώς ο τόπος διαμονής τους, αλλά η δεύτερη πατρίδα τους.

Τη θέση αυτή εξέφρασε η πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου «Άγιος Γεώργιος» Πάφου, Μάγια Καριμπίδη, η οποία σε δηλώσεις της υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ομογενών στις εκλογές, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον τους για τα κοινά είναι ουσιαστικό και διαχρονικό. Όπως ανέφερε, οι ομογενείς της επαρχίας Πάφου θα προσέλθουν στις κάλπες, καθώς αισθάνονται ότι ανήκουν στην τοπική κοινωνία και συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου. «Αγαπούμε την Κύπρο και ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τη χώρα που μας φιλοξενεί, αλλά και ειδικότερα για την Πάφο, όπου ζούμε, εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας», σημείωσε.

Η κ. Καριμπίδη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι νέοι εκπρόσωποι των πολιτών, επισημαίνοντας ότι για τους ομογενείς αποτελεί σημαντικό κριτήριο το ποιοι θα εκπροσωπήσουν την κοινωνία και ποιες πολιτικές θα προωθήσουν, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της νέας γενιάς. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με υπευθυνότητα, επιλέγοντας πρόσωπα που διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις και ικανότητες, αλλά και ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, απαιτούνται άνθρωποι με «μόρφωση ψυχής», οι οποίοι θα υπηρετήσουν το κοινό καλό και θα σταθούν δίπλα στην κοινωνία.

Η πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι οι νέοι εκπρόσωποι θα δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα και στα ζητήματα που απασχολούν τους ομογενείς, τονίζοντας ότι οι δεσμοί τους με τους Ελληνοκύπριους είναι βαθιοί και βασίζονται σε κοινές ιστορικές εμπειρίες, μνήμες και βιώματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους νέους ομογενείς, επισημαίνοντας ότι, παρά το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο, τις σπουδές και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Κλείνοντας, η κ. Καριμπίδη έστειλε μήνυμα ενότητας και αναγνώρισης του ρόλου των ομογενών στην κυπριακή κοινωνία, δηλώνοντας «και εμείς είμαστε άνθρωποι με αρχές και αξίες», υπογραμμίζοντας ότι οι ομογενείς επιθυμεί να συμβάλει ενεργά στην πρόοδο και το μέλλον του τόπου που θεωρεί πλέον δικό της.