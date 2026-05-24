Χριστοδουλίδης: ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ «άξιζαν να βρίσκονται στη νέα Βουλή»

Η δημοκρατία μας μίλησε μέσα από τους πολίτες της και η ετυμηγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής, μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνοντας μήνυμα συνεργασίας σε όσους εκλέγηκαν.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν με "επαγγελματισμό για την άρτια διοργάνωση και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών".

Συνεχάρη επίσης όλους τους υποψήφιους και τις πολιτικές δυνάμεις για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, ενώ εξέφρασε συγχαρητήρια στις εκλεγείσες και στους εκλεγέντες βουλευτές που έλαβαν την εντολή από τον κυπριακό λαό και τους απηύθυνε μήνυμα συνεργασίας.

"Η δημοκρατία μας δυναμώνει μέσα από τη συμμετοχή, τον διάλογο και την αντιπαράθεση στη βάση επιχειρημάτων και τον σεβασμό στην διαφορετική άποψη" τόνισε.

Η Κυβέρνηση, είπε, θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την υλοποίηση του προγράμματός της, "για μια πιο ισχυρή οικονομία, για περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά του τόπου μας, για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή, για μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και για μια Κύπρο πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε την προσήλωση της διακυβέρνησης του στον ιδεολογικοπολιτκιό προσανατολισμό του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού. "Στη βάση αυτής της προσέγγισης θα συνεχίσουμε μέσα από συνεργασίες, όπως ακριβώς πράξαμε μέχρι σήμερα, να υλοποιούμε πολιτικές, που η κοινωνία μέσα από τα μηνύματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας επικροτεί", ανέφερε, τονίζοντας ότι τα μηνύματα "μάς ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα".

Κάνοντας αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση, την "υπεύθυνη εξωτερική πολιτική", τον ευρωπαϊκό δυτικό προσανατολισμό της χώρας μας, την ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, "την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού" και άλλα ζητήματα, είπε ότι αυτά "κρίνονται στην πράξη και επικροτούνται από τους πολίτες".

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά υπεύθυνη στη νέα Βουλή. "Η Κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συγκλίσεων εκεί όπου υπάρχουν κοινές αγωνίες, κοινές προτεραιότητες και κοινές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς συνδιαλλαγές και στη βάση κοινών ιδεολογικoπολιτικών συγκλίσεων", είπε, αναφέροντας ότι οι πολίτες μάς κρίνουν όλους από την ικανότητά μας να δίνουμε λύσεις, να υλοποιούμε αποφάσεις και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

"Με το Κυπριακό να παραμένει η κορυφαία εθνική προτεραιότητα και με την ανάγκη συνέχισης της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την πατρίδα μας, η ενότητα σκοπού και η θεσμική συνεργασία αποτελούν εθνική ανάγκη και αυτό που απαιτεί από όλους μας ο κυπριακός λαός", σημείωσε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος είπε ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί συλλογική υπευθυνότητα και προσπάθεια για την πρόοδο της χώρας. "Με απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας και με σταθερή προσήλωση στο συμφέρον του κυπριακού λαού, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Κύπρο πιο δυνατή, σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα, ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για μια Κύπρο που προχωρά με αυτοπεποίθηση, ενότητα και προοπτική", είπε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποια από τα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση τέθηκαν εκτός Βουλής και σε ερώτηση αν βλέπει να μπορεί να υπάρξει συνεργασία της Κυβέρνησης με κάποια από τα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ άξιζαν, και το έχουν αποδείξει, να ήταν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Και βλέπουμε ότι δεν πέτυχαν να είναι στη νέα Βουλή για κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες ψήφους".

Πρόσθεσε ότι όλες οι πολιτικές που εφάρμοσε η Κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου στηρίζονται σε συγκεκριμένες συγκλίσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων. "Είναι συγκλίσεις στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου", είπε, και με αυτή την υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, όταν ερωτήθηκε αν θα συνεργαστεί με την Κυβέρνηση και αν σε ένα επικείμενο ανασχηματισμό θα αποδεχθεί Υπουργεία επανέλαβε ότι δεν πρόκειται ο ΔΗΣΥ να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστή η θέση που εξέφρασε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για την άποψη που έχει εκφράσει».

«Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις θέλετε, να σχολιάσουμε και να ακούσουμε πολλά», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ