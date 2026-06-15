«Με τη συμβολή μας επετεύχθη η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν» λέει ο Ερντογάν

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης εξέφρασε τη Δευτέρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνέβαλε ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στο αποτέλεσμα.

«Με τη συμβολή μας επιτεύχθηκε η συμφωνία. Πιστεύουμε ότι έκλεισε πλέον το κεφάλαιο αυτού του παράλογου πολέμου που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους», δήλωσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα ακολούθησε από την πρώτη ημέρα της κρίσης πολιτική ψυχραιμίας, αυτοσυγκράτησης και διπλωματίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τις ηγεσίες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και το Πακιστάν, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία για τη συμβολή τους στις διαπραγματεύσεις, ενώ υποστήριξε ότι απέτυχαν οι προσπάθειες δημιουργίας νέων εντάσεων μεταξύ των λαών της περιοχής.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν τη συνέχιση των συγκρούσεων και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συμφωνία μέχρι την επίσημη υπογραφή της.

«Από τις 28 Φεβρουαρίου φάνηκε ποιοι ήθελαν την ειρήνη και ποιοι τον πόλεμο. Όσοι επένδυσαν στη συνέχιση των συγκρούσεων θα ενοχληθούν από την ενίσχυση του κλίματος ειρήνης», ανέφερε.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την Τουρκία έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Συμμαχίας, λέγοντας ότι διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο χερσαίο στρατό του ΝΑΤΟ.

«Με τις στρατιωτικές μας δυνατότητες, την αμυντική μας βιομηχανία και τη στρατηγική γεωγραφική μας θέση θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Συμμαχία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα εργάζεται ώστε η σύνοδος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει η Τουρκία μέσα στο 2026, μεταξύ των οποίων η Κοινοβουλευτική Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, η Σύνοδος των Τουρκικών Κρατών στην Άγκυρα, το Διεθνές Συνέδριο Διαστήματος και η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στην Αττάλεια.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή ανέδειξαν εκ νέου τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

«Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις που συνεχίζονται στην περιοχή μας επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στον πυρηνικό σταθμό του Άκουγιου, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει σε έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή της ανεξαρτησία και ασφάλεια.

«Οι εγκαταστάσεις μας, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 17,3 δισεκατομμυρίων κιλοβατωρών, θα συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας. Εύχομαι οι σταθμοί αυτοί, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου, να είναι επωφελείς και ευοίωνοι για το κράτος και το έθνος μας», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ