«Θα αφιερώσω χρόνο στην πιο σημαντική δουλειά»: Ο συγκινημένος Στάρμερ, η αναφορά στην οικογένεια και η αγκαλιά στη σύζυγό του (φώτος)

Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η αναφορά του Κιρ Στάρμερ στη σύζυγο και τα παιδιά του, κατά τη δήλωση παραίτησής του έξω από την Downing Street, σύμφωνα με το live του BBC.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, αφού ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή διαδόχου, έκλεισε τη δήλωσή του με μια προσωπική αναφορά στην οικογένειά του.

Όπως είπε, μετά την αποχώρησή του από τη «μεγαλύτερη δουλειά στη χώρα», θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην «πιο σημαντική δουλειά».

«Να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για τη φανταστική σύζυγό μου, Βικ, η οποία υπήρξε βράχος στο πλευρό μου στις καλές και στις δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο Στάρμερ, εμφανώς συγκινημένος.

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στα παιδιά του, λέγοντας ότι θέλει να είναι «ο καλύτερος πατέρας» που μπορεί για εκείνα, τα οποία χαρακτήρισε «την περηφάνια και τη χαρά» του.

Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσής του, ο Στάρμερ αγκάλιασε τη σύζυγό του Βικτόρια στην Downing Street, πριν επιστρέψει στο εσωτερικό του Νο 10.

Με πληροφορίες από BBC