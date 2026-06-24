Συναγερμός για νέα σκληρά ναρκωτικά στην Κύπρο - Έκρηξη στην κοκαΐνη και ουσίες που ανησυχούν την ΥΚΑΝ

Νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνα είδη ναρκωτικών έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κύπρο, με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) να καταγράφει παράλληλα κατακόρυφη αύξηση στις κατασχέσεις κοκαΐνης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τις τελευταίες ημέρες προχώρησε σε σειρά επιχειρήσεων που οδήγησαν στον εντοπισμό παπαρούνας, οπιούχων, συνθετικών ουσιών και υγρής κοκαΐνης για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΚΑΝ για το πρώτο μισό του 2026, οι κατασχέσεις κοκαΐνης ανήλθαν στα 71,5 κιλά, έναντι 30,2 κιλών κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση πέραν του 130%.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου στο Αρχηγείο Αστυνομίας, παρουσία του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, του Υπαρχηγού Πανίκου Σταύρου, του Διοικητή της ΥΚΑΝ Χρίστου Ανδρέου και του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος, για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της ΥΚΑΝ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και για πρόσφατες σημαντικές υποθέσεις που αφορούν νέα είδη ναρκωτικών ουσιών.

Στην ομιλία του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγώνα που δεν αφορά μόνο τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής, το μέλλον των νέων και τη συνοχή της κοινωνίας.

Ο κ. Αρναούτης χαρακτήρισε την καταπολέμηση ναρκωτικών ως «μία από τις κορυφαίες επιχειρησιακές προτεραιότητες της Αστυνομίας», σημειώνοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος διεθνώς.

«Δεν περιοριζόμαστε στον εντοπισμό των διακινητών. Στοχεύουμε στην αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, ακολουθώντας τόσο τη διακίνηση των ναρκωτικών όσο και τη διαδρομή του χρήματος», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αστυνομία επενδύει σε εξειδικευμένες δομές, ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, αξιοποιεί την τεχνολογία και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ, ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι μόνο κατά τους πρώτους μήνες του 2026 οι κατασχέσεις κοκαΐνης ξεπέρασαν τα 71 κιλά, υπερβαίνοντας σημαντικά τις αντίστοιχες ποσότητες προηγούμενων ετών.

«Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Αντιπροσωπεύουν ουσίες που δεν έφτασαν στους δρόμους, στα σχολεία και στις γειτονιές μας. Αντιπροσωπεύουν κινδύνους που αποτράπηκαν. Αντιπροσωπεύουν ζωές που προστατεύθηκαν», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα νέα φαινόμενα που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η Europol παρακολουθεί στενά τα φαινόμενα «crime as a service» και «violence as a service», μέσω των οποίων εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν πρόσωπα, ακόμη και ανήλικους, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεκπεραίωση παράνομων ενεργειών.

Όπως είπε, τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και στην Κύπρο, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει τις διαστάσεις που παρατηρούνται σε χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, παρουσίασε τα αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με αυτά, οι κατασχέσεις κοκαΐνης ανήλθαν στα 71,5 κιλά, έναντι 30,2 κιλών κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση πέραν του 130%. Οι κατασχέσεις μεθαμφεταμίνης ξεπέρασαν τα 2,3 κιλά, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στη ρητίνη κάνναβης, όπου οι ποσότητες που κατασχέθηκαν ανήλθαν σε περισσότερα από 47,5 κιλά έναντι μόλις 583 γραμμαρίων το περασμένο έτος.

Παράλληλα, παρότι οι κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τα 244 κιλά έναντι 511 κιλών το προηγούμενο έτος, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στην Κύπρο.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026 η ΥΚΑΝ διερεύνησε συνολικά 539 υποθέσεις ναρκωτικών.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση της διακίνησης ναρκωτικών, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι η Υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο στις κατασχέσεις και τις συλλήψεις, αλλά προχωρεί και σε οικονομικές έρευνες για τον εντοπισμό παράνομων εσόδων και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων ναρκωτικών, η ΥΚΑΝ συνεργάζεται με τη ΜΟΚΑΣ για τη δέσμευση και δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2020 μέχρι το τέλος του 2025 έχουν δεσμευθεί ή δημευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από ένα εκ. ευρώ αφορά μόνο το 2025.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρέου έκανε ξεχωριστή αναφορά στην εμφάνιση νέων ουσιών στην κυπριακή αγορά, οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Όπως είπε, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν για πρώτη φορά 1,5 κιλό και 993 εμποτισμένα φύλλα Α4 με το συνθετικό κανναβινοειδές MDMB-4EN-PINACA, 1.121 δισκία Captagon, 31,5 κιλά Μήκωνος Υπνοφόρου, γνωστής ως παπαρούνας οπίου, καθώς και ένα κιλό Kief, προϊόν κάνναβης με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε THC.

«Βλέπουμε όλο και συχνότερα σκληρότερα ναρκωτικά, τα οποία έχουν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από τα παραδοσιακά ναρκωτικά», ανέφερε ο κ. Ανδρέου, προσθέτοντας ότι αρκετές από τις νέες αυτές ουσίες είναι σχετικά πρόσφατες στην ευρωπαϊκή αγορά και οι συνέπειές τους στην υγεία δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της παπαρούνας οπίου, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που εντοπίστηκε πρόσφατα και το οποίο οι αρχές επιχειρούν να αναχαιτίσουν πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

«Το έχουμε εντοπίσει πολύ πρόσφατα ακόμη και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουμε ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή μας για τον εντοπισμό του. Όλα τα μέλη της ΥΚΑΝ σε παγκύπρια βάση βρίσκονται σε διαρκείς επιχειρήσεις με σκοπό να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο τώρα που είναι στην αρχή, να το κόψουμε από τη ρίζα του πριν ακόμη διαδοθεί ευρέως», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, μόνο τις τελευταίες ημέρες κατασχέθηκαν πέραν των 30 κιλών παπαρούνας οπίου και Kief, ενώ συνελήφθησαν δέκα πρόσωπα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Αμμόχωστο, τα οποία τελούν υπό κράτηση.

Ανησυχία φαίνεται να προκαλεί και η υπόθεση εντοπισμού υγρής κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 4 κιλών, η οποία αποκαλύφθηκε χθες. Όπως είπε ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, «είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε αυτού του είδους ναρκωτικό σε τέτοια ποσότητα. Ο τρόπος που το έχουν εισάξει σίγουρα μας ανησυχεί».

Από την πλευρά του, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, επεσήμανε ότι η καθαρότητα της συγκεκριμένης ουσίας αγγίζει το 97%. «Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η ποσότητα αυτή μπορεί κάλλιστα από τέσσερα κιλά να μετατραπεί σε δώδεκα κιλά», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ναρκωτικών εισάγεται από το εξωτερικό μέσω αεροδρομίων, λιμανιών, εμπορευματοκιβωτίων και εταιρειών ταχυμεταφορών, ενώ η Κύπρος δεν αποτελεί χώρα παραγωγής ναρκωτικών ουσιών, πέραν ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων μικρής κλίμακας.

Όπως είπε, η ΥΚΑΝ διατηρεί στενή συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων και τις εταιρείες ταχυμεταφορών για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών και τη συλλογή πληροφοριών.

Ερωτηθείς κατά πόσον εξετάζεται η περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων σε αεροδρόμια και λιμάνια, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι η Δύναμης προσαρμόζει συνεχώς τις δράσεις της στις εξελισσόμενες μορφές εγκληματικότητας.

«Όπως εξελίσσεται το έγκλημα, σίγουρα εξελισσόμαστε και εμείς ως υπηρεσία. Οι δράσεις μας είναι στοχευμένες, αναλόγως με το πού εντοπίζεται το έγκλημα», δήλωσε.

Κληθείς να πει κατά πόσον οι έρευνες της ΥΚΑΝ καταφέρνουν να φτάσουν στους εγκεφάλους των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο «σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε εντοπίσει τους εγκεφάλους», σημειώνοντας ότι οι αρχικές συλλήψεις και προσωποκρατήσεις αποτελούν συνήθως μόνο το πρώτο στάδιο των εξετάσεων.

Ο κ. Ανδρέου επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση των ναρκωτικών δεν αποτελεί μόνο υπόθεση της Αστυνομίας, αλλά υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, καλώντας γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινότητες να συμβάλουν στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΥΚΑΝ θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα τις επιχειρήσεις της για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για τη σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της Δικαιοσύνης όσων εμπλέκονται στη διακίνησή τους.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός Αστυνομίας υπογράμμισε ότι η μάχη κατά των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστεί με σχέδιο, επαγγελματισμό και συνέπεια, με στόχο τη διατήρηση της Κύπρου ως μιας ασφαλούς χώρας για όλους τους πολίτες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ