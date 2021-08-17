Σε πιλοτική λειτουργία οι πρώτες σταθερές και κινητές κάμερες στους δρόμους με ιδιώτες χειριστές









Με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί η εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος φωτοεπισήμανσης στους δρόμους, από την αμερικάνικη εταιρεία Conduent State & Local Solutions, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό έναντι €35 εκατ. Η εταιρεία θα είναι έτοιμη να θέσει επίσημα το σύστημα σε λειτουργία περί τα τέλη Οκτωβρίου. Όμως, τον τελευταίο λόγο επί του θέματος έχει η Βουλή, καθώς ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών εκκρεμούν προς ψήφιση, από τον Οκτώβριο του 2020, δύο νομοσχέδια που αφορούν το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης από ιδιώτες. Χωρίς την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων, η αμερικάνικη εταιρεία δεν μπορεί να θέσει επίσημα σε λειτουργία το σύστημα φωτοεπισήμανσης που θα ελέγχεται από υπαλλήλους της, ούτε μπορεί να εκδώσει εξώδικα πρόστιμα στους οδηγούς που θα παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.



Οι πρώτες οκτώ κάμερες



Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Χάρης Ευριπίδου, η εταιρεία που ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης άρχισε την εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος, οι οποίοι είναι όλοι ιδιώτες. Ανέφερε, επίσης, ότι πολύ σύντομα θα εγκατασταθούν πιλοτικά οι πρώτες σταθερές κάμερες, ενώ, παράλληλα, θα λειτουργήσουν άλλες τέσσερεις κινητές κάμερες. Οι πρώτες τέσσερεις σταθερές κάμερες θα εγκατασταθούν στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της λεωφόρου Γρίβα Διγενή με τη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη (φώτα τροχαίας HONDA). Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ευριπίδου ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν θα έχει καμία εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος της Αστυνομίας θα περιορίζεται στα ακόλουθα:





Στην υπόδειξη των σημείων που θα εγκαθίστανται οι κάμερες. Ήδη για τις σταθερές κάμερες έχουν υποδειχθεί τα σημεία από πλευράς της Αστυνομίας, ενώ οι κινητές κάμερες -θα λειτουργήσουν συνολικά 20- θα τοποθετούνται σε σημεία του οδικού δικτύου και θα μετακινούνται σε άλλα σημεία, όποτε κριθεί σκόπιμο, μετά από υποδείξεις της Αστυνομίας.



Σε καθήκοντα επόπτη. Μέλη της Αστυνομίας θα εκτελούν υπηρεσία στο κέντρο ελέγχου του συστήματος φωτοεπισήμανσης της αμερικάνικης εταιρείας ασκώντας καθήκοντα επόπτη. Στο κέντρο ελέγχου θα γίνεται η περισυλλογή και η επεξεργασία των παραβάσεων, θα εκδίδονται τα εξώδικα πρόστιμα και θα αποστέλλονται στους παραβάτες οι σχετικές ειδοποιήσεις.



Συνολικά, θα τοποθετηθούν, σε τρεις φάσεις, 90 σταθερές κάμερες σε 30 τοποθεσίες ανά το παγκύπριο. Η πρώτη φάση είναι η πιλοτική που ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου.Ωστόσο, χωρίς το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο κανένα εξώδικο πρόστιμο δεν μπορεί να εκδοθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Δικαιοσύνης κατέθεσαν έγκαιρα στη Βουλή για ψήφιση, και συγκεκριμένα στις 23/10/2020, τα δύο νομοσχέδια με τα οποία ρυθμίζονται νομοθετικά όλα τα διαδικαστικά θέματα, αναμένοντας την ψήφισή τους το συντομότερο. Ειδικότερα, τα δύο νομοσχέδια ρυθμίζουν τα ακόλουθα:Την παραχώρηση εξουσίας στους υπαλλήλους της εταιρείας που ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης, αφενός να λειτουργούν και να χειρίζονται τις κάμερες και αφετέρου να εκδίδουν και να επιδίδουν εξώδικα πρόστιμα σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται από την Αστυνομία ότι διέπραξαν τροχαία αδικήματα.Τον καθορισμό προθεσμίας 90 ημερών για σκοπούς επίδοσης της ειδοποίησης που προσφέρει την ευκαιρία πληρωμής του εξώδικου προστίμου για τη διάπραξη τροχαίων παραβάσεων, τόσο στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος, όσο και στον υποδειχθέντα από τον ιδιοκτήτη οδηγό του οχήματος.Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος αρνείται να παραλάβει την ειδοποίηση για πληρωμή του εξώδικου προστίμου, τότε, θα τεκμαίρεται ότι παραλήφθηκε κανονικά, και σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο που αναγράφεται σε αυτή δεν καταβληθεί, τότε θα διώκεται ποινικά. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της ειδοποίησης, που είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, θα υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον αρμόδιο λειτουργό συσκευών φωτοεπισήμανσης, εντός 15 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης, με το εύρημα της συσκευής φωτοεπισήμανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία θα συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.Την ποινική δίωξη και την επιβολή ποινής σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που είναι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ενός οχήματος, με το οποίο διαπράχθηκε τροχαία παράβαση που καταγράφηκε από συσκευή φωτοεπισήμανσης. Ευθύνη για το αδίκημα αυτό θα φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου.Σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 15 ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης, τότε θα αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του ποσού του εξωδίκου προστίμου και θα μπορεί να πληρωθεί μέσα σε άλλες 15 ημέρες. Δεν θα ασκείται δίωξη αν το εξώδικο πρόστιμο πληρωθεί πριν από την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσής του. Με την πληρωμή του προστίμου θα θεωρείται ότι έγινε αποδοχή των βαθμών ποινής που θα αναφέρονται στην ειδοποίηση, οι οποίοι θα πιστώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός της περιόδου των 30 ημερών δεν θα γίνεται δεκτή η πληρωμή του και ο παραβάτης θα υπόκειται σε ποινική δίωξη.Το συγκεκριμένο σύστημα φωτοεπισήμανσης, πέραν από την καταγραφή της υπέρβασης στο όριο ταχύτητας, θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει επιπρόσθετες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων, τη μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, τη μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο και την παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας.