Αλλαγή ώρας: Τι ισχύει τελικά φέτος με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Η αλλαγή ώρας είναι ένα θέμα που τίθεται επανειλημένα τελευταία, εξαιτίας της συζήτησης για τον τερματισμό της πρακτικής της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο, κάτι που όμως δεν ισχύει ακόμη, καθώς δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από το το Συμβούλιο της ΕΕ.
Η συμφωνία του 2019
Η απόφαση της κατάργησης της αλλαγής της ώρας ψηφίστηκε το 2019 από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου.
Η Επιτροπή είχε αποφασίσει - με ψήφους 23 υπέρ και 11 κατά - ότι η αλλαγή ώρας θα σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα.
Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν ισχύει ακόμη, καθώς αναμένεται η οριστικοποίησή της από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπενθυμίζεται πως η απόφαση να σταματήσει η αλλαγή της ώρας αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας των κρατών.
Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση;
Η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Ντέιρντρε Κλουν μιλώντας στην The Journal, είχε πει ότι η πρόταση "δεν προχωρά προς το παρόν και έχει σταματήσει".
Η Κλουν υποστηρίζει από την αρχή της απόφαση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ και θέλει οι χώρες να παραμένουν στη θερινή ώρα όλο το χρόνο.
"Το Κοινοβούλιο συμφώνησε [με την πρόταση] και την ψηφίσαμε, αλλά τα κράτη μέλη έπρεπε να συμφωνήσουν και υπήρχε διχασμός. Εάν οι χώρες επέλεγαν το θερινό ωράριο, θα είχαμε πιο φωτεινά βράδια όλο το χρόνο. Αλλά τον χειμώνα, τα πρωινά θα ήταν πιο σκοτεινά από τα γνωστά σε όλους μας χειμερινά πρωινά" δήλωσε η Κλουν.
https://www.news247.gr/