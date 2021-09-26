Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Αλλαγή ώρας: Τι ισχύει τελικά φέτος με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση να σταματήσει η αλλαγή της ώρας αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας των κρατών.

 

Η αλλαγή ώρας είναι ένα θέμα που τίθεται επανειλημένα τελευταία, εξαιτίας της συζήτησης για τον τερματισμό της πρακτικής της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο, κάτι που όμως δεν ισχύει ακόμη, καθώς δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από το το Συμβούλιο της ΕΕ.



Η συμφωνία του 2019


Η απόφαση της κατάργησης της αλλαγής της ώρας ψηφίστηκε το 2019 από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Επιτροπή είχε αποφασίσει - με ψήφους 23 υπέρ και 11 κατά - ότι η αλλαγή ώρας θα σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν ισχύει ακόμη, καθώς αναμένεται η οριστικοποίησή της από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση να σταματήσει η αλλαγή της ώρας αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας των κρατών.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση;


Η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Ντέιρντρε Κλουν μιλώντας στην The Journal, είχε πει ότι η πρόταση "δεν προχωρά προς το παρόν και έχει σταματήσει".

Η Κλουν υποστηρίζει από την αρχή της απόφαση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ και θέλει οι χώρες να παραμένουν στη θερινή ώρα όλο το χρόνο.

"Το Κοινοβούλιο συμφώνησε [με την πρόταση] και την ψηφίσαμε, αλλά τα κράτη μέλη έπρεπε να συμφωνήσουν και υπήρχε διχασμός. Εάν οι χώρες επέλεγαν το θερινό ωράριο, θα είχαμε πιο φωτεινά βράδια όλο το χρόνο. Αλλά τον χειμώνα, τα πρωινά θα ήταν πιο σκοτεινά από τα γνωστά σε όλους μας χειμερινά πρωινά" δήλωσε η  Κλουν.

https://www.news247.gr/





 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited